Der Frühling lässt in Sachsen auf sich warten. Das über Skandinavien liegende Sturmtief "Ulli" hat am Ostermontag alle Hoffnungen zunichte gemacht: mit Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, Windböen sowie Schnee- und Graupelschauern. "Es ist eine Art Spätwinter mit den für die Jahreszeit kältesten Werten", sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig.