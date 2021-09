Nach dem Fund von Leichenteilen an zwei Orten im Erzgebirgskreis hat sich die Polizei mit einem konkreten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Die Ermittler suchen Menschen, die zwischen Ende Juli bis etwa Mitte August an den beiden Fundorten in der Nähe von Gornau "relevante Beobachtungen" gemacht haben, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte.