In der Bäckerei Bauerfeind in Hohndorf bei Zschopau absolvieren Hieu Minh Pham und Duc Hoang Dinh seit etwa einem Jahr ihre Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin beziehungsweise zum Bäcker. Die beiden 24 Jahre alten Azubis sind in der Bäckerei beliebt. Die Brüder Norman und Erik Bauerfeind, die die Bäckerei gemeinsam betreiben, freuen sich über das positive Auftreten, den Fokus auf die Arbeit und die Pünktlichkeit, die sie an den Tag legen. Das vietnamesische Paar lebt in einer kleinen Wohnung in Hohndorf, die sie mit Unterstützung ihrer Chefs bekommen haben. Auch bei der Einrichtung half ihr Ausbildungsbetrieb. Ihre Ausbildung dauert noch zwei Jahre.