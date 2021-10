Polizei und Staatsanwaltschaft Chemnitz suchen mit internationalem Haftbefehl nach einem 48 Jahre alten türkischen Staatsbürger. Wie die Ermittlungsbehörden am Mittwoch mitteilten, soll er Ende Juli einen gleichaltrigen Türken in dessen Chemnitzer Wohnung getötet haben. Anschließend habe der Tatverdächtige den Leichnam des Geschädigten zerteilt und die Leichenteile an mehreren Fundorten im Erzgebirgskreis abgelegt, hieß es.