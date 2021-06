In Wolkenstein im Erzgebirge ist Sonntagnachmittag ein Kletterer mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Chemnitzer Klinik geflogen. Wie es zum Absturz kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bestätigte den Kletterunfall, sieht sich aber nicht als zuständig.