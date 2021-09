Nach dem Fund von Leichenteilen im Erzgebirge hat die Gerichtsmedizin erste Ergebnisse geliefert. Demnach stammen die Körperteile von einem einzelnen Mann, teilten die Polizeibeamten am Donnerstag in Chemnitz mit. Um wen genau es sich bei dem Toten handelt, ist allerdings noch unklar.

Die Leichenteile waren Ende August im Abstand von wenigen Tagen entdeckt worden. Sie lagen an einem Feld einer Bundesstraße bei Gornau sowie in einem nahegelegenen Wald zwischen Amtsberg und Gelenau. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Gewaltverbrechens.

In diesem Zusammenhang hat sich die Polizei mit einem konkreten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Die Ermittler suchen Menschen, die zwischen Ende Juli bis etwa Mitte August an den beiden Fundorten in der Nähe von Gornau "relevante Beobachtungen" gemacht haben.