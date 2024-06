Bei Börnichen im Erzgebirgskreis ist am Sonntagnachmittag ein Segelflugzeug auf einem Feld notgelandet. Laut Polizei hatte das Flugzeug offenbar wegen fehlender Thermik an Höhe verloren. Dem 67 Jahre alten Piloten sei nichts anderes übriggeblieben, als herunterzugehen. Jedoch habe der Mann zu spät gesehen, dass er nicht eine Wiese, sondern ein Rapsfeld ansteuerte, so ein Polizeisprecher.