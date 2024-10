In Zschopau sind am Montagabend zwei Menschen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, hatten sie beide zuvor ein Pilzgericht gegessen. Allerdings konnten sie keine Angaben darüber machen, welche Pilze das waren. Da dieses Wissen für die richtige Behandlung aber dringend nötig ist, bat das Krankenhaus die Polizei um Hilfe.

Bildrechte: imago/Metodi Popow