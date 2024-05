Ein Mann hat in Gelenau im Erzgebirgskreis einen 41-jährigen Passanten attackiert. Am Sonnabend gegen 21 Uhr soll der Täter mit einem Messer das Opfer angegriffen und diesem Schnittverletzungen am Arm zugefügt haben. Der 41-Jährige musste medizinisch versorgt worden. Der Täter konnte laut Polizeiangaben fliehen.