In diesem Jahr hat er nur etwa sechs Tage gehabt, an denen er ernten konnte, sagt Wetzel. "Und das waren auch nur halbe Tage." Morgens sei es durch den Tau zu feucht gewesen, sodass er erst am Nachmittag mit dem Dreschen beginnen konnte. "Die Kornfeuchte muss dabei unter 14,5 Prozent liegen, damit das Getreide lagerfähig ist. Der Wert war bereits am frühen Abend wieder überschritten."

Milchkühe helfen, die Verluste zu verringern

Sein Kuhstall ist Wetzels zweites Standbein. Oder besser: Dort stehen 180 Standbeine. Denn seine 45 Milchkühe liefern täglich Milch, die Wetzel auch an seiner eigenen Milchtankstelle verkauft. Den Kühen ist das Wetter egal. Und auch das Futterangebot ist witterungsbedingt mehr als ausreichend, sagt der Landwirt. "Das Gras wächst buchstäblich ohne Ende." In den vergangenen Jahren habe das Futter für die Kühe durch die Trockenheit gefehlt. "Das ist in diesem Jahr mal anders", lacht er. Allerdings können man sich gegen den Ernteverzug nicht versichern, sagt Wetzel. Dank des feuchten Wetters wächst für Wetzels Milchkühe in diesem Jahr mehr als genug Futter. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Versicherung könnte Abhilfe schaffen

Genau eine solche Versicherung strebt aber der Sächsische Landesbauernverband an, sagt Vizepräsident Gunther Tzschirmler. "Daran arbeitet der Berufsverband schon viele Jahre gemeinsam mit Versicherungen und der Politik." Es wäre wünschenswert, wenn es eine übergreifende Versicherung gäbe, in die alle Beteiligten einzahlten. "Das muss eigentlich kommen. Wir als Verbände haben geliefert und haben Beispielrechnungen vorgelegt. Nun ist der politische Wille in den Landtagen und im Bundestag gefragt." Darauf kann Andreas Wetzel im Moment nicht warten. "Jetzt hoffen wir erst mal auf einen schönen goldenen September, sagt der Landwirt.

Bis es eine Versicherung gibt, die alle witterungsbedingten Schäden abdeckt, werden wohl noch einige dunkle Wolken über das Erzgebirge ziehen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich