Autofahrer müssen bis zum Ende der Baumfällarbeiten weite Umwege in Kauf nehmen. Der Verkehr von Chemnitz in Richtung tschechischer Grenze wird durch das Zschopautal geleitet. Die Strecke führt von der Abfahrt Zschopau über Wilischthal, Scharfenstein und Hopfgarten zur B 101 bis zur Heinzebank.



Der Verkehr aus Richtung Marienberg nach Chemnitz wird kurz vor Hohndorf von der B174 abgeleitet. Die Strecke führt über Börnichen, Waldkirchen und das Gewerbegebiet Zschopau/Nord zurück auf die Bundesstraße.



Statt der vier Kilometer langen gesperrten Strecke müssen die Autofahrer in beiden Richtungen eine 16 Kilometer lange Umleitungsstrecke in Kauf nehmen.

Autofahrer, die in Richtung tschechischer Grenze unterwegs sind, müssen der Umleitung durch das Zschopautal folgen. Bildrechte: MDR/Roland Kühnke