In Zschopau ist dem Gründer der Deutschen Werkstätten Hellerau und der dazugehörigen Gartenstadt, Karl Schmidt, ein Denkmal gesetzt worden. Schmidt wurde 1873 in Zschopau geboren. Vor seinem Geburtshaus ist nun eine Skulptur in Form eines Bronzestuhls aufgestellt worden. Das Stuhl-Denkmal soll an die ersten maschinen-gefertigten Stühle erinnern, die Schmidt 1905 auf den Markt brachte.

