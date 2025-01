Am Mittwoch ist auf der Bundesstraße 174 von Reitzenhain in Richtung Zschopau ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag bestätigte, musste ein Lkw-Fahrer bremsen. Daraufhin sei der Fahrer des nachfolgenden Lkw nahezu ungebremst auf den haltenden Laster aufgefahren und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.