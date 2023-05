Schon kurz nach Fahrtbeginn kommt die Zugbegleiterin auf mich zu. Ich werde etwas unruhig und fühle mich wie eine Schwarzfahrerin kurz bevor sie erwischt wird, obwohl ich das Antragsformular digital und ausgedruckt dabei habe. Und tatsächlich: Gemeinsam mit meinem Ausweis lässt die Zugbegleiterin das Formular gelten. "Heute hat noch bei keinem Deutschlandticket das Einscannen funktioniert", erzählt sie mir lachend. Sie führe daher eine Sicht- und Ausweiskontrolle durch. Aus der Ruhe lässt sie sich davon aber nicht bringen. "Es ist ja erst der erste Tag", sagt sie. "Das wird schon bald schlagartig alles funktionieren."

Nach 20 Minuten Fahrt erreiche ich Chemnitz Hauptbahnhof und steige aus. Wie es von hier weitergeht, weiß ich noch nicht. Normalerweise plane ich meine Zugfahrten im Voraus, aber heute lasse ich mich treiben und will spontan von A nach B fahren. Doch es ist Feiertag und so schnell fährt kein für mich passender Zug. Also genehmige ich mir erstmal einen Kaffee vom Bahnhofs-Bäcker.

Die Anzeigetafeln am Chemnitzer Bahnhof offenbaren am Feiertag doch einige Wartezeiten auf den nächsten Zug. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Von Chemnitz über Gera nach Neuss

Auf dem Weg zurück zu den Bahnsteigen lerne ich Monika Meuser kennen. Sie war am Wochenende auf der Leipziger Buchmesse und hat dann einen Abstecher zu einem Kollegen nach Chemnitz gemacht. "Heute will ich zu einem Kollegen nach Gera fahren", erzählt sie. "Und morgen geht es dann zurück nach Hause, nach Neuss bei Köln." Ob das Deutschlandticket funktioniert, kann sie noch nicht sagen. "Ich starte ja jetzt erst."

Eine Geldersparnis bringt es für sie auf jeden Fall mit sich. "Ich hatte vorher schon ein Ticket im Abo", sagt sie. Für ihre und eine Nachbarstadt hat sie damit 89 Euro im Monat gezahlt. "Damit das Upgrade als Deutschlandticket auf meiner Chipkarte sichtbar ist, habe ich dafür einen Sticker bekommen", sagt Meuser. Beim Erzählen muss sie über diese Lösung lachen. "Ich bin gespannt, ob das bei der Fahrkartenkontrolle funktioniert."

In der Citybahn Richtung Aue zeigt sich zwischen den Haltestellen Dittersdorf und Kemtau eine malerische Landschaft. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Für weite Strecken hat sie sonst den ICE genutzt. "Aber jetzt habe ich das Deutschlandticket und nutze es auch aus", sagt sie. "Mal sehen, wie es morgen klappt. Aber ich werde mindestens 8,5 Stunden unterwegs sein." Ich wünsche ihr viel Glück und verabschiede mich von ihr.

"Für gelegentliche Ausflüge lohnt sich das Ticket nicht"

Spontan beschließe ich in die Citybahn Richtung Aue zu steigen. Eine junge Frau am Bahnsteig erzählt mir, dass sie das Deutschlandticket nicht nutzt und es auch nicht vorhat. "Ich mache viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad", sagt sie. "Für gelegentliche Ausflüge lohnt es sich einfach nicht." Heute will sie nur bis nach Einsiedel. "Das ist ja nur eine Zone."

Für Isabell Laubert und ihre 9 Jahre alte Tochter Anna lohnt sich das Deutschlandticket nicht. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Ab Einsiedel fährt die Bahn durch eine malerische Landschaft. Berge und ein Fluss säumen die Strecke. Normalerweise stecke ich meinen Kopf in ein Buch beim Bahnfahren, doch heute genieße ich den Ausblick. Am Bahnhof Thalheim-Mitte beschließe ich auszusteigen.