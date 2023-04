Abriss Stadt Zwickau reißt einsturzgefährdetes Haus ab

Hauptinhalt

Die ersten Baufahrzeuge sind am Dienstagmorgen angerückt: Das Haus auf der Olzmannstraße in Zwickau wird abgerissen. In dem einsturzgefährdeten Haus befinden sich noch etliche Wasserbecken mit geschätzt insgesamt 20.000 Zierfischen. Die konnte der Hauseigentümer und Züchter nicht mehr retten.