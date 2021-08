Die sächsische SPD hat eine für Mittwochnachmittag geplante Wahlkampfveranstaltung in Limbach-Oberfrohna mit Petra Köpping und dem Wahlkreiskandidaten Carlos Kasper abgesagt. Grund dafür seien mögliche Störversuche von Rechtsextremen.

Es gebe Aufrufe der rechtsextremen Gruppierung "Freie Sachsen", die Veranstaltung zu besuchen und zu stören, teilte SPD-Generalsekretär Henning Homann mit. Anhänger dieser Gruppierung hatten unlängst schon Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei einer Veranstaltung in Freiberg bedrängt . Dabei war auch eine Polizistin verletzt worden.

Es sei es wichtig und richtig, ehrenamtliche Helfer vor Ort zu schützen, so Homann. "Da die Gefahrenlage nach den Vorkommnissen in Freiberg neu zu bewerten ist, müssen wir jetzt reagieren und leider kurzfristig absagen", sagt der SPD-Generalsekretär. "Das wird in dieser Form ein einmaliger Vorgang bleiben."