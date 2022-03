Eine Frau aus Falkenstein ist am Mittwoch durch einen Telefonbetrüger um ihr Erspartes gebracht worden. Wie die Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, erhielt die 31-Jährige um die Mittagszeit einen Anruf von einem angeblichen Europol-Officer. Er sagte der Falkensteinerin, dass sie in mehrere Straftaten verwickelt sei und sie deshalb ihr Geld verlieren könnte.

Unbekannter Anrufer verlangt Google-Play-Karten-Kauf

Zum Schutz ihres Vermögens, sollte die Frau ihr Sparguthaben auf ein sicheres Konto von Europol überweisen. Es wurde eine spezielle App zum Herunterladen genannt, über die der Transfer abgewickelt werden sollte. Das funktionierte aber nicht. Daraufhin verlangte der ominöse Anrufer von der Frau, Google-Play-Karten im Wert ihres Sparguthabens zu kaufen. Das tat die Falkensteinerin dann auch, rubbelte die Codes auf den Gutscheinen frei und schickte sie an eine ausländische Handynummer. Ihr Erspartes in dreistelliger Höhe war damit weg, so die Polizei.

Abzocke über Messengerdienst