Die Pannenhelfer des Automobilclubs ADAC sind in dieser Woche in Sachsen häufig gefragte Helfer. Allein am Montag sind sie laut eigenen Angaben in Sachsen mehr als 1.000 Mal gerufen worden. Wegen der frostigen Temperaturen hatten viele Autos gestreikt, beispielsweise hatten Batterien aufgegeben. Der ADAC sprach von einem "Pannenboom", am Montag habe es doppelt so viele Probleme gegeben als durchschnittlichen Wochenanfängen.