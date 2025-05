Kloster Wechselburg Neues Altarbild des Leipziger Malers Michael Triegel geweiht

03. Mai 2025, 15:50 Uhr

Am Freitag ist auf Kloster Wechselburg ein neues Altarbild geweiht worden. Gemalt hat es der Leipziger Maler Michael Triegel, der unter anderem für sein Gemälde von Papst Benedikt XVI. bekannt ist. Sein Altargemälde in Wechselburg erinnert an das Schicksal der 1998 heiliggesprochenen, jüdischen Ordensschwester Edith Stein, die 1942 in Auschwitz ermordet wurde.