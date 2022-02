Der Volkswagenkonzern reagiert auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Weil Materiallieferungen aus der betroffenen Ukraine fehlen, wird die Autoproduktionen an einigen Tagen nächste Woche in Zwickau und Dresden ruhen. Für mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet das: Kurzarbeit. In Zwickau werden nach Angaben eines Sprechers von Dienstag bis Freitag die Bänder stillstehen. In Dresden werden von Mittwoch bis Freitag keine Fahrzeuge produziert.

Lieferbeziehungen in Gefahr

Demnach fehlen unter anderem Elektrokabelsätze, die in der Ukraine hergestellt werden. Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess sagte am Freitag, man habe eine Taskforce eingerichtet, um weitere mögliche Folgen etwa auf die Lieferbeziehungen abzuschätzen. Der VW-Chef hatte mit Entsetzen auf den Kriegsbeginn in der Ukraine reagiert. Mitarbeitern sei angeboten worden, sie nach Deutschland auszufliegen, hieß es.

Als einer der weltgrößten Autohersteller mit 660.000 Beschäftigten beobachten wir den Angriff auf die Ukraine mit großer Sorge und Bestürzung. Herbert Diess Volkswagen-Konzernchef

Der Autozulieferer Leoni aus Nürnberg hat seine beiden Werke in Stryji und Kolomyja nahe Lwiw in der West-Ukraine bereits am Donnerstag wegen des russischen Angriffs auf das Land vorerst geschlossen. Rund 7.000 Mitarbeiter fertigen dort Kabelbäume (Bordnetze) für Autos. Ein Sprecher sagte, VW sei ein großer Kunde von Leoni. Ob die Produktionsunterbrechungen in Sachsen mit dem Produktionsstopp bei Leoni zusammenhängen, wusste der Sprecher aber nicht.

Absatzmarkt Osteuropa