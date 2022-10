Ein 30 Jahre alter Syrer ist am Montag in Zwickau von einer bislang unbekannten Gruppe angegriffen worden. Dabei soll es sich laut dem Landeskriminalamt (LKA) Sachsen um fünf männliche und eine weibliche Person im Alter von rund 20 Jahren gehandelt haben. Ohne erkennbaren Anlass sei der Syrer von der Gruppe beleidigt worden. In der Folge schlugen und traten sie laut LKA gemeinschaftlich auf den Mann ein, der dabei leicht verletzt wurde.