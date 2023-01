Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat Anklage gegen den Glauchauer Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) erhoben. Der Grund für die Anklage sei ein Angriff Steinharts auf einen Mitschüler seines Sohnes Ende August vergangenen Jahres, so die Staatsanwaltschaft. Ihm werde Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt am Mittwoch. Damit liege der Fall nun beim Jugendrichter des Amtsgerichts Hohenstein-Ernstthal.