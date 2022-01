Ländlicher Raum Dorffunk via App - mehr als nur Klatsch

Wie funktioniert heutzutage eigentlich der Dorffunk? Wahrscheinlich genau wie früher, aber in manchen Dörfern außerdem noch mit der gleichnamigen App. Seit einiger Zeit macht die nämlich die Runde in einigen Bundesländern. In Sachsen gibt es die Plattform für Neuigkeiten im ländlichen Raum seit letztem Jahr in der Modellregion Lommatzscher Pflege. Und seit kurzem nun auch in Westsachsen im Schönburger Land.