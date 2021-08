Der leichte Rückgang im darauffolgenden Jahr hängt nach Einschätzung von Zimmermann mit der Corona-Krise am Arbeitsmarkt zusammen. Er werde schon in Kürze wieder in einen Anstieg übergehen. Der überwiegende Teil der Mehrfachbeschäftigten dürfte aus purer finanzieller Not mehr als einen Job haben und nicht freiwillig.