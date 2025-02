Bildrechte: MDR/Michael Langner

Badrettung Erster Arbeitseinsatz im Naturbad Lichtenstein

09. Februar 2025, 14:23 Uhr

Vor beinahe 100 Jahren wurde das Stadtbad in Lichtenstein in die Natur gesetzt. Seitdem es 2002 überschwemmt wurde, steht es leer. Inzwischen hat sich die Natur das Bad zurückgeholt. Am Samstag haben sich fleißige Helfer durch das Birkenwäldchen gekämpft.