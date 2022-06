Das schlug sich in den Büchern nieder: Der Konzernumsatz kletterte von 65 Millionen (1932) auf 276 Millionen Reichsmark (1938), die Beschäftigung von 8.000 auf 23.000 Menschen, die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge von knapp 6.700 auf fast 52.200. Das waren nach Museumsangaben weniger als Opel, aber weit mehr als doppelt so viele wie Daimler-Benz.

In den 30er-Jahren boomt die Autoproduktion in Zwickau. Bildrechte: MDR/Mandy Schalast-Peitz

Die Zäsur brachte der Zweite Weltkrieg. Damals wurde auch die Auto Union in den Dienst der Rüstungsproduktion gestellt, mussten viele Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge etwa Autos und Motorräder für die Wehrmacht bauen, ebenso wie gepanzerte Kettenfahrzeuge, Torpedos und Maschinengewehre. Nach dem Krieg und der Enteignung wurden zwar nach einiger Zeit auch an den ehemaligen Standorten der Auto Union in Sachsen wieder Fahrzeuge gebaut - die vier Ringe zogen aber nach Bayern und wurden dort zur Keimzelle der heutigen Audi AG.

Laut Friese ging es vorerst um die Ersatzteilversorgung der noch vorhandenen Fahrzeuge. Dann habe man mit der Produktion eines Lieferwagens und eines Motorrads begonnen, um Geld in die Kasse zu bekommen. Der Name Audi spielte dabei zunächst keine Rolle. Ab 1950 sei mit dem DKW F89 ein einfaches Auto gebaut worden, das in die Zeit gepasst habe. Doch mit der Zeit sei der Zweitaktmotor in Verruf gekommen, so dass sich der Hersteller schließlich auf den Namen Audi statt DKW besann.