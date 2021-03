Im Volkswagen-Werk in Zwickau ist die Produktion des neuen Audi Q4 "e-tron" angelaufen. Das Werk wurde jüngst zu einem reinen Elektro-Werk umgerüstet. Schon diesen Sommer sollen erste Fahrzeuge ausgeliefert werden.

Am einstigen Audi-Geburtsort Zwickau wird neben der Marke Volkswagen nun auch wieder für den Konzernpartner Audi produziert. Der Q4 "e-tron" ist das erste rein elektrische SUV-Modell, dass die Ingolstädter in Deutschland fertigen. Wie das Auto am Ende genau aussieht, ist derzeit aber noch unbekannt: Erst im April wird das neue E-Mobil aus Zwickau der Weltöffentlichkeit präsentiert. Bereits im Sommer sollen die ersten Fahrzeuge des neuen Modells ausgeliefert werden.



Wie das Unternehmen erklärt, produziert das Zwickauer Werk mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien. Der Standort sei ein Teil der "Elektro-Offensive" des Konzerns.