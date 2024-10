Als Grund nennt die MRB die Folgen eines Zugunglücks in der vergangenen Woche. Am Donnerstag war ein Güterzug bei einer Rangierfahrt entgleist und hat die Gleisanlagen der Sachsen-Franken-Magistrale nahe dem Zwickauer Hauptbahnhof beschädigt. Die Reparaturarbeiten sollen entgegen früherer Angaben nun länger dauern - bis 31. Oktober, hieß es am Mittwoch. Solange sei nur ein Gleis nutzbar.