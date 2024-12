Die Autobahn 4 ist derzeit nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal in beiden Richtungen gesperrt. Nach Polizeiangaben war am frühen Montagmorgen ein Lkw auf glatter Fahrbahn in Richtung Dresden ins Rutschen geraten, umgekippt und hatte die Mittelleitplanke durchbrochen.