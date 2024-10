In Treuen im Vogtlandkreis ist ein Rentner gegen die Fassade eines Geschäftes gefahren. Wie die Polizeidirektion in Zwickau berichtet, geschah der Unfall am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Perlaser Straße. Dort wollte ein 86-Jähriger mit seinem Auto einparken. Er verwechselte dabei offenbar die Pedale und fuhr über einen Bordstein ungebremst gegen das Gebäude.