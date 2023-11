Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel drosselt erneut die Produktion. Ab Donnerstag ruht für drei Wochen die Herstellung der Modelle ID.4, ID.5 und Audi-E-tron. Der Automobilbauer begründete die Pause mit Lieferschwierigkeiten bei Elektro-Motoren. Die würden vorerst nach Emden geliefert, um dort den Start des neuen ID.7 nicht zu gefährden. Von der Produktionspause in Zwickau sind rund 1.000 Mitarbeiter betroffen. Zuerst hatte die Zeitung " Freie Presse " darüber berichtet.

Der "kleine Rückschlag" bedeute auch nicht, dass in irgendeiner Form die Elektrostrategie in Frage gestellt wird oder eine Standortfrage zu klären sei, betonte Sommer. Erst Mitte Oktober war VW an den Standorten Dresden und Zwickau nach zwei Wochen Drosselungen wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt.