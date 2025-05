Wer zum ersten Mal mit einem Auto neuerer Bauart ins Autokino fährt, sollte vorher überprüfen, wie das Licht ausgeht. Denn - kein Scherz - bei neueren Autos ist das mitunter nicht so ohne weiteres möglich, wenn man selbst noch drin sitzt. Die Folge: Schweißperlen, peinliche Momente, hektisches Suchen in der Bedienungsanleitung und verärgerte Kinogäste, die sich gestört fühlen, erzählt eine Frau, die an diesem Abend unbeabsichtigt eine wilde Lichtshow mit ihrem neuen Elektro-Auto mit Automatikantrieb gestartet hatte.

Abblendlicht, Aufblendlicht, Innenbeleuchtung an, aus, Blinker rechts, links, Abblendlicht aus und an, Fernlicht aus und an, wieder Innenbeleuchtung an und aus, Innenbeleuchtung hell, dunkel. Nachdem sich jemand beschwerte, fuhr sie ihr High-Tech-Auto an den Rand. Irgendwann war das Licht aus. "Ich habe nicht gewusst, dass das nicht so einfach auszuschalten geht", sagt die Fahrerin, die ihren Namen lieber für sich behalten möchte.



Das Auto sei neu und sie war noch nicht in der Situation, dass sie im Auto saß und die Beleuchtung komplett ausgeschaltet werden sollte. Einfach den Schlüssel abziehen wie früher ginge mit dem E-Auto nicht. Schließlich brachte ein Eintrag in einem Internet-Forum die rettende Erkenntnis, welche Knöpfe in welcher Reihenfolge gedrückt werden müssen.