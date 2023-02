Die nächste Verhandlungsrunde wurde laut IG Metall für Donnerstag vereinbart, ein weiterer Termin für die kommende Woche. Mitte Januar hatte das Unternehmen GKN bekannt gegeben, das Werk in Zwickau aus Kostengründen zu schließen. In dem Betrieb arbeiten rund 830 Beschäftigte. Sie fertigen Komponenten wie Kugelnaben und Gelenke und montieren Seitenwellen für große Autobauer wie BMW, Mercedes, VW und Audi. Auch an anderen Standorten von GKN Driveline sind Einschnitte geplant. Das größte Werk befindet sich in Offenbach mit rund 1.500 Beschäftigten.