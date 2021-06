Insgesamt gab es am Wochenende in Sachsen fünf schwere Badeunfälle. In Dresden konnten Taucher der DLRG am Samstag einen 19-Jährigen nur noch tot aus der Kiesgrube in Zschieren holen. In Schneeberg kam am Sonntagnachmittag ein 74 Jahre alter Mann ums Leben. Sein lebloser Körper wurde noch am selben Tag aus dem Wasser geborgen. Am Montagmorgen wurde ein 19-Jähriger bewusstlos aus dem Berzdorfer See bei Görlitz gezogen und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt, weil die Umstände des Unglücks bislang unklar sind.