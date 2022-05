Die Deutsche Bahn will den Bahnhof in Zwickau ausbauen und modernisieren. Wie der Projektleiter der Bahn, Matthias Sieber, am Freitag mitteilte, ist die geplante Modernisierung ein Bestandteil des Ausbaus der Sachsen-Franken-Magistrale. Man befände sich derzeit noch im Abschluss der Planungsphase. Der Baubeginn in Zwickau sei für 2028 angedacht, hieß es.