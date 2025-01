Wartungsarbeiten Tunnel Mosel an der B93 zeitweise gesperrt

Autofahrer im Landkreis Zwickau müssen sich am Dienstag und Mittwoch auf Verkehrseinschränkungen am Tunnel Mosel an der B93 einstellen. Dort stehen Wartungsarbeiten an. Dabei wird die technische Tunnelausrüstung instandgehalten, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) informierte. Zeitweilig werde im B93-Tunnel in beiden Fahrtrichtungen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung stehe jedoch immer zur Verfügung.