Trotz der Auflösung sei die Mobilisierung der rechtsextremen Szene in Zwickau nach wie vor deutlich zu spüren, meint André Löscher von der Beratung für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt in Chemnitz. 86 Vorfälle hat Löscher seit Anfang des Jahres in der Statistik der Opferberatung erfasst – vom Hakenkreuz-Graffiti bis zum tätlichen Angriff mit Körperverletzung. „Zwickau ist mit Blick auf die Quantität der rechten Aktivitäten ein Schwerpunkt in Sachsen. Dadurch, dass wir den Blick auf ganz Sachsen haben, mit den verschiedenen Beratungsstellen und Austauschstudenten, lässt sich das klar sagen.“