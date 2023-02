In Crimmitschau haben Unbekannte offenbar Bewohner einer Einrichtung für betreutes Wohnen bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, soll sich eine junge Frau als Krankenschwester ausgegeben und sich so Zugang zu zwei Wohnungen verschafft haben. Die Frau habe mindestens einen Komplizen gehabt, so die Polizei. Nach dem Besuch fehlte den Rentnerinnen den Angaben zufolge Bargeld von insgesamt rund 3.500 Euro. Die Ermittlungen laufen.

In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Crimmitschau sollen sich Unbekannte als Pflegepersonal ausgegeben haben. Mindestens zwei Bewohnerinnen wurden offenbar bestohlen. (Symbolbild) Bildrechte: colourbox