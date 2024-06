Polizeiermittlungen in Bayern haben einen mutmaßlichen Trickbetrug aufgedeckt. Wie die Staatsanwaltschaft Hof mitteilte, waren Beamte der Kriminalpolizei bei Ermittlungen auf den tatverdächtigen 43-Jährigen gestoßen. Die Polizisten durchsuchten demnach am Montag ein von ihm angemietetes Hotelzimmer in Hof. Dort fanden sie Beweismittel für einen mutmaßlichen Betrug in Zwickau, der am selben Tag stattgefunden haben soll.