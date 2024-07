In den kommenden drei Tagen gibt es sachsenweit jeden Tag andere Wetterbedingungen. Das bedeutet auch für den Sachsenring, dass das Wetter für die Wettkämpfe und die Fans auf dem Ankerberg zu einer kleinen Herausforderung werden kann.



Am Freitag gibt es rund um den Sachsenring einen Sonne-Wolken-Mix und bis zu 19 Grad. Am Sonnabend bekommen wir von Südwesten sehr warme Sommerluft. Die Höchstwerte liegen im Schatten bei 28 Grad. Direkt in der Sonne wird es schweißtreibend. Dabei bleibt es bis weit in den Nachmittag auch trocken. Danach nimmt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter aber zu. Das kann vor allem für die Fans, die abends noch auf dem Ankerberg feiern wollen, nicht so prickelnd werden.



Am Sonntag gibt es einen rasanten Temperatursturz auf maximal 17 Grad, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Gegen Mittag kann gewittriger Regen nicht nur die letzten Wettkämpfe beeinträchtigen, sondern auch die Abfahrt der Sportler und Fans.