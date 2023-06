Etwas ganz Besonderes ist der Siegerpokal für die Rennfahrer hier am Sachsenring. Die Trophäe kommt auch in diesem Jahr von Dirk Maltitz . Er ist Inhaber einer Metallbaufirma und absolut rennsportverrückt - das sagt er selbst. Jedes Jahr stellt Maltitz die Pokale her. "In diesem Jahr haben wir uns was neues überlegt", sagt er. "Wir haben den Sachsenring als Silhouette gelasert und der ist 24-fach übereinander gelegt und verdreht."



Der Pokal besteht aus beschichtetem Edelstahl und sieht sehr künstlerisch aus, wie ich finde. Die Trophäen sind noch unter Verschluss und werden zur Siegerehrung enthüllt. Von den Fahrern kommt regelmäßig Feedback und Lob, erzählt Maltitz. "Vergangenes Jahr hat Marco Bezzecchi nach seinem Sieg extra eine Notiz hinterlassen: Thank you for this beautiful Trophy. Und das macht uns stolz."