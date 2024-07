12:00 Uhr | Marquez, der große Favorit

Aus sportlicher Sicht ist sicher Marc Marquez der große Favorit am Sachsenring. Sein größter Konkurrent dürfte an diesem Wochenende Francesco Bangnaia sein, der mit dem Rückenwind aus drei GP-Siegen in Folge nach Deutschland kommt. Auch der WM-Führende und Vorjahressieger Jorge Martin will natürlich ein Wörtchen mitreden.



Drei Deutsche gibt es: Stefan Bradl bestreitet sein Wildcard-Wochenende für Honda in der MotoGP, Marcel Schrötter ersetzt Deniz Öncü in der Moto2 und Lukas Tulovic geht in der MotoE an den Start. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

11:30 Uhr | Live-Reporter am Sachsenring am Start

Unsere Reporter Benni und Philipp sind die kommenden Tage am Sachsenring und am Ankerberg am Start und freuen sich heute auf einen vollgepackten Motorsporttag. Auf der Strecke und rundherum ist schon einiges los. Derzeit läuft das erste freie Training in der MotoGP, dann sind die Nachwuchsfahrer des Northern Talent Cups das erste Mal am Start. Und auch die Fans sind schon auf den Beinen, die Zeltplätze sehen gut gefüllt aus, die Vorfreude ist greifbar. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

10:30 Uhr | Standplatz-Deko ist ein Muss

Nur ein Zelt aufstellen ist nicht auf dem Ankerberg. Da gehört schon bissl mehr dazu. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

10:15 Uhr | Will Hamilton Motorrad-Rennstall kaufen?

Medienberichten zufolge befasst sich Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton mit dem Kauf eines Motorrad-Rennstalls. Er selbst hält sich laut Nachrichtenagentur dpa bedeckt, die Stars der Szene finden die Spekulationen spannend. Den MotoGP-Stars Marc Márquez und Jorge Martín gefällt der Gedanke: "Wenn es stimmt, dann ist das gut für unseren Sport. Und selbst wenn es nicht stimmt: Dann ist es trotzdem gut für unseren Sport, weil die Leute dank dieser Gerüchte über unseren Sport sprechen", sagte der achtfache Weltmeister Márquez vor dem Start des Rennwochenendes auf dem Sachsenring und fügte mit einem Lächeln hinzu: "Vielleicht kaufe ich ja auch mal ein Formel-1-Team."



Medienberichten zufolge soll Mercedes-Fahrer Hamilton mit dem Gedanken spielen, den Gresini-Racing-Rennstall zu kaufen. "Ich habe die MotoGP schon immer geliebt", sagte Hamilton am Donnerstag in Silverstone. Er sei am potenziellen Wachstum des Sports interessiert, aber er habe sich sonst noch nicht so weit damit beschäftigt. "Aber möglich ist alles", meinte der 39 Jahre alte siebenmalige Formel-1-Weltmeister. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

9:30 Uhr | Hinweise zu Parkplätzen

Wer kein Ticket für einen Sonderparkplatz hat, sollte den P+R-Parkplatz P12 an der B180 (Bereich Gersdorf/Oberlungwitz) nutzen. An den Renntagen stehen hier zahlreiche Parkplätze zur Verfügung. Und ein kostenloser Shuttle-Service fährt jeweils ab 5 Uhr zur Rennstrecke.

9:00 Uhr | Empfehlungen der Polizei zur Anreise

Die Polizei rechnet ab heute mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und ist rund um den Ankerberg im Einsatz. Zuschauer, die aus dem Süden, Osten oder Norden anreisen, erreichen den Sachsenring laut Polizei am besten über die A72-Anschlussstelle Stollberg-Nord. Zuschauer aus westlicher Richtung fahren am besten an den A4-Anschlussstellen Wüstenbrand oder Hohenstein-Ernstthal ab.

Donnerstag, 4.7.2024

19:00 Uhr | Zu Fuß über den Sachsenring