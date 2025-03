In Glauchau hat die Feuerwehr am Samstagabend einen Großbrand bekämpft. Nach Angaben der Polizei hatte sich in einem leerstehenden Gebäude im Industriegebiet aus unbekannten Gründen Müll entzündet. Etwa 100 Quadratmeter Fläche seien zerstört worden.

