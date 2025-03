Wie Mike Wunderlich von der Feuerwehr Glauchau am Sonnabend sagte, lägen sehr anstrengende Stunden hinter den Kameraden. "Es ist leider innerhalb von 24 Stunden der zweite Brand. In der Nacht davor hat es in einer anderen Industriebrache gebrannt. Also momentan sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Glauchau sehr stark gefordert."



Die Wenigsten hätten es geschafft zu schlafen, da am Sonnabendvormittag auch noch eine Sonderlage geübt wurde. "Also das heißt, die Einsatzkräfte haben momentan wenig Zeit, um Luft zu holen."