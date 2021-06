Industrie Bundespräsident besucht E-Autofabrik in Zwickau

Die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Immer mehr Autohersteller setzen zunehmend auf Elektrofahrzeuge oder kündigen an, sich komplett von Verbrennern zu verabschieden. In Zwickau hat Volkswagen 2018 begonnen, die bestehende Fabrik in eine Produktionsanlage für Elektrofahrzeuge umzuwandeln. Das Werk nimmt dabei im Konzern eine Vorreiterrolle ein. Jetzt hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit VWs Konzerspitze ein Bild von dem Transformationsprozess gemacht.