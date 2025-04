Traumatische Afghanistan-Einsätze

Als Christore Viehweger im Gespräch mit MDR SACHSEN von Afghanistan erzählt, legt Ehemann Jobst einen Arm um sie. Denn noch immer verfolgen sie die Erlebnisse in Krisenregionen. Die heute 70-Jährige arbeitete erst für die NVA, dann für die Bundeswehr in der Verwaltung. Mit 50 ging sie erstmals nach Afghanistan. Ihre Kinder seien groß gewesen. "Ich wollte helfen", sagt sie. Am Hindukusch reiste sie beruflich herum, begleitete auch eine Bundeswehrärztin bei humanitären Einsätzen und kümmerte sich um Waisenkinder.



Die große Armut habe sie bewegt. "Man nannte mich 'Mutter Theresa von Kundus'". Gleichzeitig war die Gefahr allgegenwärtig. Es gab Gefechte und Angriffe der Taliban auf Bundeswehrcamps.

"Wie ein kleines Erdbeben" habe es sich der Einschlag einer Rakete in ihrer Nähe in einem Feldlager angefühlt, erinnert sie sich. "Da gehen Sie in die Knie." Mit anderen Kameraden habe man ein nettes Gespräch geführt und wenig später erfahren, dass sie nicht mehr leben. "Das war schlimm, die eigenen Leute im Gefecht und Sie können nichts machen." Ihr Ehemann nickt. Seine Frau habe das öfter erlebt. "So etwas verändert den Menschen im Kopf", sagt er.

In den Amtsstuben fehlt die Empathie