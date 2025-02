Auf zweifache Anfrage, in welchen Städten in Sachsen die Bundeswehr noch und in welchem Umfang um Nachwuchs wirbt, hieß es: "Ich bitte um Verständnis, dass wir keine Aussagen zu laufenden Vertragsverhältnissen gegenüber Dritten machen können."



Allgemein hieß es, dass an Bushaltestellen, in Fußgängerzonen oder Einkaufszentrum sowie im Internet und den sozialen Medien für Ausbildung und Karriere bei der Bundeswehr geworben wird.



Ob in Ostdeutschland mehr geworben wird als in den alten Bundesländern, dazu gab es keine Aussage. Schriftlich teilte die Bundeswehr mit: "Die Auswahl der Städte/Bundesländer erfolgt auf Grundlage der regionalen Bedarfe (militärisch und zivil) der jeweiligen Dienststellen. Darüber hinaus richtet sich die Auswahl auch nach dort stattfindenden personalwerblichen Maßnahmen, wie beispielsweise Messen, Tage der offenen Tür und Großveranstaltungen."