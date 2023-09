Buntmetalldiebe haben im Landkreis Zwickau binnen weniger Tage zwei Mal für Streckensperrungen und Zugverspätungen gesorgt. Laut Bundespolizei schlugen die Unbekannten in der Nacht zum Dienstag erneut nahe dem Bahnhof St. Egidien zu und stahlen mehrere Halteseile von Fahrleitungsmasten. In der Folge mussten die Gleise der sogenannten Sachsenmagistrale (Dresden - Werdau/Hof) bis zum frühen Dienstagmorgen für den Zugverkehr in Richtung Hohenstein-Ernstthal und in Glauchau gesperrt werden. Dadurch waren 14 Züge stark verspätet, zwölf fielen im betroffenen Bereich aus.

Auf diesen Zug ist bei St. Egidien die Oberleitung gefallen. Buntmetalldiebe hatte Sicherungsseile gestohlen. Bildrechte: Bundespolizei