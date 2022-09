Auf der Burg Schönfels im Landkreis Zwickau wird am Sonnabend der Turm geweiht. Der jahrhundertealte Bergfried wurde in den vergangenen zwei Jahren saniert. Der 25 Meter hohe Turm erhielt einen neuen Dachstuhl und wurde mit Schiefer neu eingedeckt. Frisch ist auch der Außenputz, der sich an mittelalterlichen Vorbildern orientiert. Auch der urspüngliche Eingang in 12 Metern Höhe wurde saniert. In neuem, alten Glanz erstrahlt auch die Aussichtsplattform, von der aus die Besucher nun wieder den Blick über Westsachsen streifen lassen können.