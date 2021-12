Das Schreiben im Wortlaut: Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Scheurer,



unsere gemeinsame Verantwortung und Sorge für die an den Schulen tätigen Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler veranlasst uns heute, Sie direkt zu adressieren. Die Aufrechterhaltung eines regulären Schulbetriebs im Landkreis Zwickau erscheint angesichts der dramatischen Zunahme an täglichen Infekionsfällen immer fraglicher. Wir müssen feststellen, dass das zuständige Gesundheitsamt seine Arbeitsfähigkeit zur effektiven Bekämpfung der Corona-Pandemie immer mehr einbüßt. Infizierte werden nur noch verzögert registriert, Kontaktpersonen nicht oder verspätet in Quarantäne geschickt, deren Umsetzung kaum noch kontrolliert. Von einer adäquaten personellen Ausstattung zur Bewältigung dieser Notlage kann keine Rede mehr sein. Für uns leitet sich daraus folgende zentrale Forderung ab: Eine unverzügliche Ausrufung des Katastrophenfalls im Landkreis Zwickau ist zwingend notwendig. Mit diesem Schritt eröffnen sich für das Gesundheitsamt zusätzliche Personal- kapazitäten und effektivere Entscheidungsprozesse. Nur dadurch wird ein geregelter Schul- und Bildungsalltag weiterhin möglich sein. Schüler- und Lehrergesundheit sind ein hohes Gut, sie zu schützen muss handlungsleitend sein. Die aktuelle Krisenlage lässt sich nicht auf dem üblichen Verwaltungs- und Verordnungsweg lösen. Gefordert sind stattdessen Tatkraft, mutiges Handeln und unkonventionelle Lösungs- ansätze. Ein zupackendes Krisenmanagement auf allen Entscheidungsebenen. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Anforderungen gerecht werden!



Mit freundlichen Grüßen



Tobias Andrä (Personalratsvorsitzender Geschwister-Scholl-Oberschule, Limbach-Oberfrohna)

Sebastian Simon (Stellvertretender Personalratsvorsitzender Geschwister-Scholl-Oberschule, Limbach-Oberfrohna)

Kreisschülerrat des Landkreises Zwickau

Personalrat der Grundschule Pleißa, Limbach-Oberfrohna

Personalrat der Pestalozzischule Zwickau

Personalrat der Dr. Theodor-Nebauer Oberschule Kirchberg

Personalrat der Diesterwegschule Werdau

Personalrat des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft-Gesundheit-Technik Werdau

Personalrat Alexander-von-Humboldt Gymnasium Zwickau

Personalrat Grundschule Christian-Friedrich-Schach Crimmitschau

Personalrat Grundschule Crossen

Personalrat Grundschule Bernsdorf

Personalrat Fucik Oberschule Zwickau

Personalrat Sachsenring-Oberschule Hohenstein-Ernstthal

Personalrat Förderschule Hirschfeld